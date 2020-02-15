Детский омбудсмен опровергла данные о ранении мальчика при стрельбе в Калининграде
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При стрельбе в центре Калининрада подросток, по уточненным данным, не получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области Ирину Ткаченко.
«Ребенок не получил никаких ранений, у него психологическая травма», — сказала она.
На данный момент подросток передан родственникам, с ним работает психолог.
Ткаченко отметила, что погибшие мужчина и женщина были родителями мальчика. Уточняется, что ребенка доставили после происшествия в больницу, после осмотра и оказания психологической помощи его отпустили на амбулаторное лечение.
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