У лайнера с пассажирами на борту загорелись шасси после посадки в Германии
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В Германии у пассажирского самолета загорелась шина шасси после посадки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Shark News Wires.
Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Дюссельдорфа.
Отмечается, что экипаж самолета принял решение об эвакуации пассажиров по надувным эвакуационным трапам.
К месту инцидента прибыли службы аэропорта, однако вскоре огонь прекратился. В результате никто не пострадал.
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