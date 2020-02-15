У лайнера с пассажирами на борту загорелись шасси после посадки в Германии

В Германии у пассажирского самолета загорелась шина шасси после посадки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Shark News Wires.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Дюссельдорфа.

Отмечается, что экипаж самолета принял решение об эвакуации пассажиров по надувным эвакуационным трапам.

К месту инцидента прибыли службы аэропорта, однако вскоре огонь прекратился. В результате никто не пострадал.

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