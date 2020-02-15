Опубликовано видео допроса задержанного за браконьерство капитана украинского судна
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ФСБ опубликовало видео допроса капитана задержанного за браконьерство украинского судна. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».
Ранее судно было задержано в Азовском море. На борту было обнаружено свыше 290 экземпляров камбалы-калкана и незаконное орудие лова — ставную сеть.
Отмечается, что после требования пограничников остановиться, судно попыталось скрыться. Судовых и регистрационных документов у команды корабля не было.
Кроме того, капитан судна в ходе допроса признался в незаконной ловле рыбы.
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