Опубликовано видео допроса задержанного за браконьерство капитана украинского судна

ФСБ опубликовало видео допроса капитана задержанного за браконьерство украинского судна. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее судно было задержано в Азовском море. На борту было обнаружено свыше 290 экземпляров камбалы-калкана и незаконное орудие лова — ставную сеть.

Отмечается, что после требования пограничников остановиться, судно попыталось скрыться. Судовых и регистрационных документов у команды корабля не было.

Кроме того, капитан судна в ходе допроса признался в незаконной ловле рыбы.

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