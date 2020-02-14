Погибшим в психбольнице на Ставрополье оказался больной алкоголизмом мужчина

Глава Ставрополья Владимир Владимиров отреагировал на инцидент, произошедший на территории краевой психиатрической больницы №1 в Ставрополе, где мужчина погиб от взрыва неизвестного предмета. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, у мужчины в руках приемного покоя взорвался пакет. Случившееся губернатор назвал самоубийством.

Владимиров уточнил, что по предварительным данным, мужчина проживал в Грачевском районе, он страдал алкогольной зависимостью.

Отмечается, что мужчину в психиатрическую больницу привезли родственники.

В результате инцидента другие люди не пострадали.

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