Погибшим в психбольнице на Ставрополье оказался больной алкоголизмом мужчина
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Глава Ставрополья Владимир Владимиров отреагировал на инцидент, произошедший на территории краевой психиатрической больницы №1 в Ставрополе, где мужчина погиб от взрыва неизвестного предмета. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
По его словам, у мужчины в руках приемного покоя взорвался пакет. Случившееся губернатор назвал самоубийством.
Владимиров уточнил, что по предварительным данным, мужчина проживал в Грачевском районе, он страдал алкогольной зависимостью.
Отмечается, что мужчину в психиатрическую больницу привезли родственники.
В результате инцидента другие люди не пострадали.
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