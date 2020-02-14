Еще три человека сбежали из коронавирусного карантина больницы в Петербурге
В Санкт-Петербурге из Боткинской больницы сбежали еще три человека, которые находились в коронавирусном карантине. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что самовольно покинувших больницу двух девушек и мужчину нашли и с ними провели профилактические беседы. После этого два человека вернулись в лечебное учреждение, а третий — нет.
Теперь этого пациенту может грозить судебное разбирательство.
Ранее из Боткинской больницы сбежала 32-летняя петербурженка, которая была в Китае. По словам женщины, она сбежала из изолированного бокса для карантина 7 февраля благодаря знанию точных наук: замкнув электроцепь и взломав замок.
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