Женщину задержали при попытке пронести в «Шереметьево» сумку с патронами

Правоохранители задержали женщину после того, как она попыталась пронести в сумке 50 боевых патронов в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что женщина с дамской сумкой собиралась пройти в терминал «Е». При досмотре у нее были обнаружены 50 патронов. После этого ее задержали.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.222 УК России (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Личность задержанной и другие подробности пока не раскрываются.

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