Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале из-за снежной бури

МЧС сообщило, что на Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за снежной бури, в результате чего как минимум двое человек пострадали, передает ТАСС.

«Вертолет с рабочими летел в поселок Сабетта, в 400-500 метрах от него совершил жесткую посадку из-за непогоды, он в снежную бурю попал. [На борту] 10 человек, из них трое — члены экипажа. По предварительной информации, восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии, двое пострадали», — сказали в МЧС.

По информации в СМИ, два человека зажаты в вертолете. На месте работают спасатели.

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