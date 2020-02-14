Онищенко оценил ситуацию с распространением ВИЧ в России

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России ниже эпидемического порога. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутат отметил, что эпидемией при ВИЧ считается ситуация, когда заражены не менее 1% от всего населения.

«У нас 1% от 148 млн это сколько? Считать умеем? Нет эпидемии», — заключил Онищенко.

По словам депутата, с 1987 года — когда в России был зарегистрирован первый случай заболевания — зафиксировано около 1 млн человек заразившихся ВИЧ-инфекцией.

При этом Онищенко подчеркнул, что это не значит, что для борьбы с инфекцией в стране не должны предприниматься меры.