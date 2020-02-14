Путин подписал указ о новом составе Совета при президенте по борьбе с коррупцией

Российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и о составе его президиума. Соответствующий документ размещен на сайте правой информации.

Согласно документу, в состав нового совета и президиума вошли председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, помощник президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр юстиции Константин Чуйченко.

Также в состав совета и президиума главы государства по согласованию вошел генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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