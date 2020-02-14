Врач рассказал, почему ранняя весна может быть опасна

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев пояснил, почему приход ранней весны может негативно отразится на человеке. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

По словам эксперта, изменения в погоде в первую очередь могут повлиять на страдающих сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Кроме того, в зоне риска находятся пожилые люди.

Он пояснил, что скачки атмосферного давления могут привести к головным болям, обострению сосудистых заболеваний, боли в сердце и суставах.

«Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления», — сказал Конев.

Врач также объяснил, что организм можно подготовить к резким перепадам погоды. Если ожидаются аномальные погодные условия, то лучше уменьшить количество физических упражнений и пить назначенные врачом препараты, а также не употреблять алкогольные напитки и не курить.

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