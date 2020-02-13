Власти Пскова ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ

В Пскове введен режим обязательного ношения масок в общественных местах для профилактики гриппа и ОРВИ, информирует RT со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Жителям Пскова предлагается носить маски в социальных и образовательных учреждениях, на торговых предприятиях и в местах общественного питания. Режим будет действовать до распоряжения главного государственного врача Псковской области.

Ранее в СМИ появилась информация о резко возросшем количестве заболевших гриппом или ОРВИ.

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