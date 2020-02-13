В Японии эвакуируют пожилых людей с находящегося на карантине круизного лайнера

Власти Японии решили эвакуировать с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess пожилых людей, передает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

Уточняется, что было принято решение эвакуировать пожилых пассажиров лайнера раньше срока окончания карантина, который заканчивается 19 февраля.

Также отмечается, что к настоящему времени число зараженных коронавирусом 2019-nCoV на лайнере составляет 219 человек, россиян среди них не зафиксировано.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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