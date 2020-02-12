Украинский школьник создал электронную руку для разминирования

Одиннадцатиклассник из города Славута Хмельницкой области Илья Мельник создал электронную руку для разминирования, которая способна спасти жизни многим солдатам, передает «112 Украина».

Шестнадцатилетний подросток рассказал, что сумел разработать эту руку всего за несколько месяцев. Ее можно установить на робота, оснащенного видеокамерами, чтобы разминировать бомбу дистанционно.

«Изготовил электронную руку с помощью 3D-принтера. Буду ее совершенствовать, чтобы рука могла выполнять работу, требующую высокой точности», — добавил школьник.

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