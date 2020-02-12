Медики в госпитале в Ухане станцевали для больных коронавирусом
Медики одного из временных госпиталей для лечения коронавируса в городе Ухань порадовали пациентов, станцевав перед ними «площадные танцы». Соответствующее видео размещено на портале YouTube.
На кадрах видно, как две медсестры в белых защитных костюмах, очках, перчатках и синих сапогах танцуют под динамичные китайские песни.
Их затея подбодрила болеющих. Десятки пациентов в куртках и пижамах также вышли на «танцпол».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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