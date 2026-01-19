Размер шрифта
Насекомые слышат стрессовые звуки растений, выяснили ученые

eLife: насекомые избегают откладки яиц на «стрессующих» растениях
Ученые из Израиля обнаружили, что насекомые могут «подслушивать» растения и использовать их звуки для выбора места откладки яиц. Согласно исследованию, опубликованному в журнале eLife, самки египетской хлопковой моли (Spodoptera littoralis) избегают растений, испытывающих стресс.

Растения издают ультразвуковые щелчки под воздействием засухи или других неблагоприятных условий. Эти вибрации распространяются по воздуху и находятся в диапазоне 20-60 кГц, в рамках которого чувствительны барабанные перепонки мотыльков.

Исследователи провели серию экспериментов, чтобы проверить, как насекомые реагируют на эти сигналы. В условиях, когда рядом не было настоящих растений, самки мотыльков предпочитали откладывать яйца возле динамика, воспроизводившего записанные щелчки стрессовых растений. Если мотыльков временно оглушали, такая реакция исчезала — это подтвердило, что сигнал воспринимается слухом.

Когда в эксперименте появлялись живые растения, мотыльки корректировали свое поведение: они избегали стрессовых растений, даже если звук воспроизводился, и откладывали яйца на здоровых. По словам ученых, что насекомые способны учитывать контекст, соединяя акустический сигнал с визуальной и химической информацией от растений. Таким образом, бабочки принимают решения, максимально защищающие будущих личинок.

Ученые отмечают: в перспективе понимание таких сигналов может помочь в сельском хозяйстве, например, для защиты культур от вредителей или управления их поведением естественными методами без применения химикатов.

Ранее российские ученые впервые установили причины радиоактивной устойчивости растений.

