Белоруссии предложили стать учредителем «Совета мира» по Газе

Белоруссия получила предложение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа стать учредителем «Совета мира» по сектору Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, передает Telegram-канал внешнеполитического ведомства республики.

«Белорусская сторона получила личное обращение президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира», — сказал представитель министерства.

Варанков добавил, что предложение Трампа было доложено Лукашенко, который воспринял его положительно. Пресс-секретарь ведомства отметил, что Белоруссия готова принять участие в деятельности «Совета мира».

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира». Глава Белого дома подчеркнул, что в качестве председателя объединения он поддерживает недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о приглашении российского лидера Владимира Путина в «Совет мира». По его словам, Кремль сейчас изучает детали предложения.

Также в состав «Совета мира» пригласили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Бразилии Луиса Инаси Лулу да Силвы, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Турции Реджепа Эрдогана и других мировых лидеров.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» как замену ООН.