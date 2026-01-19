Размер шрифта
Российская молодежь стала чаще читать Эдгара Аллана По

Творчество Эдгара Аллана По стало популярнее среди молодежи за 2025 год
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России вырос интерес к творчеству американского писателя Эдгара Аллана По среди молодежи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Строки».

По данным аналитиков сервиса, люди возраста 18-24 года стали чаще интересоваться книгами Эдгара Аллана По. Самым востребованным произведением стал рассказ «The Murders in the Rue Morgue». На втором месте «The Fall of the House of Usher».

Мужчины старше 35 лет чаще предпочитают сборник рассказов писателя. В него входят такие работы, как «Черный кот», «Лигейя», «Колодец и маятник» и «Береника».

Книга «The Gold-Bug» интересует целевую аудиторию возрастом от 25 лет, а роман «The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket» получил популярность преимущественно у мужчин всех возрастов.

19 января исполнилось 217 лет со дня рождения Эдгара Аллана По. Писатель является известным представителем американского романтизма. Его считают одним из главных авторов мировой готической литературы.

Ранее автор «Игры престолов» объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла.

