Москвичка нашла в квартире пакет с гранатами во время уборки

В Москве женщина во время уборки в квартире нашла пакет с гранатами

Жительница Москвы обнаружила в своей квартире пакет с двумя гранатами, на место вызвали специалистов. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

Находку женщина сделала, когда проводила генеральную уборку в квартире на улице Рокотова в районе Ясенево.

По данным агентства, ее муж заявил, что не имеет отношения к боеприпасам и они принадлежат сыну. Женщина вызвала полицию, на месте ожидают кинологов.

6 января на Шелепихинской набережной в Москве обнаружили пять гранат, упакованные в черный пакет. Опасную находку сделал мужчина в одном из нежилых помещений. После сообщения о случившемся на место выехали экстренные службы.

На следующей день сообщалось, что в подмосковном Подольске граната взорвалась у мужчины в руках в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее дети нашли гранату времен Великой Отечественной войны, гуляя по набережной.