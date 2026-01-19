Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичка нашла в квартире пакет с гранатами во время уборки

В Москве женщина во время уборки в квартире нашла пакет с гранатами
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы обнаружила в своей квартире пакет с двумя гранатами, на место вызвали специалистов. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

Находку женщина сделала, когда проводила генеральную уборку в квартире на улице Рокотова в районе Ясенево.

По данным агентства, ее муж заявил, что не имеет отношения к боеприпасам и они принадлежат сыну. Женщина вызвала полицию, на месте ожидают кинологов.

6 января на Шелепихинской набережной в Москве обнаружили пять гранат, упакованные в черный пакет. Опасную находку сделал мужчина в одном из нежилых помещений. После сообщения о случившемся на место выехали экстренные службы.

На следующей день сообщалось, что в подмосковном Подольске граната взорвалась у мужчины в руках в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее дети нашли гранату времен Великой Отечественной войны, гуляя по набережной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657487_rnd_4",
    "video_id": "record::526fc3d6-08df-4b32-a2b9-4d763764450f"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+