Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/98/12936098/2020-01-29T111825Z_1976701825_RC2NPE93CUDN_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-41098.jpg">

Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия производит 1,2 млн масок в сутки, при необходимости объем производства может быть увеличен до 1,5 млн единиц, отметил Мантуров. Он подчеркнул, что в России не наблюдается ажиотаж по поводу дефицита медицинских масок.

Ранее сообщалось, что самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь

— Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты

— В России более 20 тысяч человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус