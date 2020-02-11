Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок
Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Россия производит 1,2 млн масок в сутки, при необходимости объем производства может быть увеличен до 1,5 млн единиц, отметил Мантуров. Он подчеркнул, что в России не наблюдается ажиотаж по поводу дефицита медицинских масок.
Ранее сообщалось, что самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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