В квартире москвички обнаружили 130 кошек
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В столичной трехкомнатной квартире от одной беременной самки за четыре года расплодились 130 кошек, передает «Московский комсомолец».
Проживающая в квартире женщина взяла с улицы беременную кошку и решила не стерилизовать ни ее, ни родившихся котят. Из-за этого животные стали размножаться.
Ситуация обнаружилась, когда хозяева захотели продать квартиру и пришли оценить состояние. Приглашенные волонтеры обнаружили животных в ужасных условиях – кошкам не хватало корма и места. Добровольцы пристроили около 50 особей, но в квартире все еще остается около 80 усатых.
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