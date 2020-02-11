Во Вьетнаме трехмесячный младенец заразился коронавирусом

Число заразившихся новым типом коронавируса во Вьетнаме достигло 15 человек. Об этом сообщает VnExpress со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что новым заразившимся коронавирусом стал трехмесячный младенец. Отмечается, что ребенок заболел из-за бабушки, которая заболела из-за контакта с работником одной японской компании, вернувшимся из китайского города Ухань, где находится эпицентр распространения коронавируса.

На данный момент младенец с матерью находятся в карантине. Уточняется, что мать все еще здорова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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