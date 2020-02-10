Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

В пресс-службе московского главка МЧС сообщили о предстоящей метели, мокром снеге и порывистом ветре в столице, которые будут наблюдаться в понедельник вечером, 10 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве предупредили, что погодные условия изменятся с 20.00.

«По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Там также сообщили об усилении южного ветра с порывами 13-18 м/с.

Отмечается, что подобные метеусловия будут наблюдаться до 10.00 11 февраля.

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