ВОЗ: в ситуации с коронавирусом пока видна лишь «верхушка айсберга»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что сложившаяся ситуация с коронавирусом может быть лишь «верхушкой айсберга». Об этом он написал в своем Twitter.

Гебрейесус призвал мировое сообщество быть готовыми к появлению в их странах данного вируса. А также он напомнил, что основной задачей ВОЗ является недопущение распространения 2019nCoV.

Гендиректор напомнил, что в числе заболевших пневмонией также есть те, кто не ездил в Китай, где эпидемия впервые появилась. По его мнению, подобные случаи могут говорить о том, что распространение коронавируса на самом деле шире, чем считалось.

Глава ВОЗ порекомендовал странам оборудовать свои лаборатории для быстрой диагностики заболевания, а также разработать методики отслеживания контактов заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса в Китае погибли 910 человек.

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