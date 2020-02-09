При стрельбе в Таиланде погибли 27 человек

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В результате стрельбы в Таиланде погибли 27 человек, включая стрелка, заявил премьер-министр страны генерал Прают Чан Оча. Об этом сообщает РИА «Новости».

По последним данным, в результате произошедшего скончались 27 человек, среди которых бойцы спецназа Таиланда, гражданские лица и сам преступник, отметил тайский премьер. Он добавил, что пострадали 57 человек.

В настоящее время 45 пострадавших выписаны из больниц, подчеркнул генерал. По его словам, двум раненым потребовались нейрохирургические операции, одному – серьезная операция на кишечнике, еще двоим – на ногах.

Ранее сообщалось, что таиландский военный устроил стрельбу в городе Накхонратчасима. В российском посольстве в Таиланде заявили, что россиян среди пострадавших и убитых нет.

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