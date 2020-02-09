СМИ выложили видео штурма ТЦ со стрелком в Таиланде
Газета Khaosod на своей странице в Facebook опубликовала кадры штурма торгового центра в Таиланде, где военный устроил стрельбу и захватил 16 заложников.
На видеозаписи показано, как группа бойцов спецназа проникает в здание ТЦ.
В ролике видно порядка десяти спецназовцев.
Ранее сообщалось, что от рук таиландского военного, учинившего стрельбу в городе Накхонратчасима, погибли уже 20 человек. Кроме того, еще 31 человек были ранены. В российском посольстве в Таиланде отметили, что россиян среди пострадавших нет.
На данный момент известно, что таиландскому стрелку удалось сбежать из ТЦ после перестрелки со спецназом.
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