СМИ выложили видео штурма ТЦ со стрелком в Таиланде

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Газета Khaosod на своей странице в Facebook опубликовала кадры штурма торгового центра в Таиланде, где военный устроил стрельбу и захватил 16 заложников.

На видеозаписи показано, как группа бойцов спецназа проникает в здание ТЦ.

В ролике видно порядка десяти спецназовцев.

Ранее сообщалось, что от рук таиландского военного, учинившего стрельбу в городе Накхонратчасима, погибли уже 20 человек. Кроме того, еще 31 человек были ранены. В российском посольстве в Таиланде отметили, что россиян среди пострадавших нет.

На данный момент известно, что таиландскому стрелку удалось сбежать из ТЦ после перестрелки со спецназом.

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