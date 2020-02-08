В Ингушетии мужчина зарезал сестру после появившегося в сети оперативного видео

В столице Ингушетии Магасе 37-летний Магомедбашир Могушков убил свою сестру Елизавету Евлоеву тремя ударами ножом, после того, как в социальных сетях увидел оперативное видео с ее участием. Об этом сообщает kp.ru.

На кадрах видно, как оперативники ворвались в квартиру, где находилась Евлоева. При этом искали они Ису Альтемирова, который являлся одним из организаторов банды, называемой в народе «Казановы». Члены группировки соблазняли ингушских женщин и вымогала у них деньги. Шантажировали женщин видеозаписями интимной связи. Также отмечается, что некоторые женщины «платили натурой», попадая таким образом в долгую кабалу и фактически становясь проститутками.

Отмечается, что услышав ворвавшихся оперативников Альтемиров выпрыгнул в окно пятого этажа, разбившись насмерть.

По данным издания, Могушков, увидев видео, и узнав на нем сестру, не выдержал позора и убил сестру, после чего пришел в ближайшее отделение полиции и написал явку с повинной.