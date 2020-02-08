Посольство: россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
В российском посольстве в Таиланде рассказали, что россияне не получили никаких травм из-за стрельбы, которую открыл солдат в городе Накхон Ратчасима. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Пронин.
Он отметил, что граждане России не числятся пострадавшими и убитыми в результате стрельбы.
«Это совсем не туристический город», — добавил Пронин.
Также он рассказал, что в городе Накхон Ратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, где произошла стрельба, граждане России не работают и не проживают.
По последним данным, жертвами случившегося стали 21 человек.
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