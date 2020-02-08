СМИ: устроивший стрельбу в Таиланде взял 16 человек в заложники

Солдат, который устроил стрельбу в таиландском городе Накхон Ратчасима, взял как минимум 16 человек в заложники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее стало известно, что солдат угнал военный внедорожник. Проезжая по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки. Также позднее он был замечен в местном торговом центре.

По предварительным данным, молодой человек удерживает людей на 4 этаже торгового центра.

Отмечается, что торговый центр, в котором был замечен солдат оцеплен полицией. Также в районе здания перекрыто движение автотранспорта.

Согласно имеющимся данным, погибли уже 15 человек.

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