Минздрав: кировский анестезист прошел через детектор лжи

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медбрат-анестезиолог, работающий в одной из клиник в Кировской области, прошел через детектор лжи, и обвинения против него в убийстве ветеранов не подтверждаются. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр уточнил, что мужчина является не врачом, как говорилось в ряде СМИ, а медбратом.

»...подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи», — сказал Мурашко.

Он отметил, что расследование отвергло версию о причастности медспециалиста к якобы убийствам ветеранов.

Ранее в сети появилась информация, что якобы «медбрат-анестезист» отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После этого пользователи соцсетей заявили, что якобы смогли определить «убийцу» по бейджу и назвали имя Сергея Вольфа. Сам анестезист опроверг причастность к убийствам ветеранов.

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