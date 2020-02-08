Жертвами массовой драки в Жамбылской области Казахстана стали 8 человек

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД.

В ходе стычек также пострадали несколько десятков человек.

47 граждан задержаны.

Как сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, задержанные доставлены в полицию, у них изъяты два охотничьих ружья.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе стычек и массовой драки в Казахстане в ряде населенных пунктов на юге страны есть погибшие и раненые.