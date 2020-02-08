Вероятного промежуточного переносчика кооронавируса назвали ученые из Китая
Китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, какое животное может являться вероятным промежуточным переносчиком нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Отмечается, что переносчиком вируса могут быть панголины.
Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.
Профессор Шэнь Юн И, который также входит в группу исследователей, подчеркнул, что ящерицы могут являться не единственными носителями вируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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