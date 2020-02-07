Установлен заказчик поджога Никулинского суда в Москве

В Москве установлен и объявлен в розыск непосредственный заказчик поджога в здании Никулинского суда. Об этом сообщается на сайте пресс-службы СК России по Москве.

Кроме того, следователи задержали двух исполнителей поджога — мужчин 1993 и 1979 годов рождения. Ходатайство об их заключении под стражу направлено в суд.

Уточняется, что в настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий с целью сбора доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники бросили бутылку с «коктейлем Молотова» в здание Никулинского районного суда. В результате возник пожар на площади 7 квадратных метров. Из-за возгорания была уничтожена часть хранившихся там документов.

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