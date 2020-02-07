Путин одобрил закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Семейный кодекс, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в статью 86 Семейного кодекса «Участие родителей в дополнительных расходах на детей». Новые правила позволят привлекать каждого из родителей к участию в несении дополнительных расходов, касающихся оплаты жилья для ребенка.
В соответствии с новым законом, суд сможет привлекать родителей к оплате расходов при отсутствии жилого помещения, пригодного для постоянного проживания несовершеннолетнего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин утвердил закон о единой электронной очереди в детские сады
— Путин утвердил закон об информировании россиян о положенных льготах
— Путин одобрил закон о закупке незарегистрированных лекарств