В Кремле назвали главную тему переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в формате видеоконференции, которые проходят 4 февраля, обсуждают развитие двусторонних отношений. Об этом на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, какие темы обсуждались во время закрытой части переговоров Путина и Си Цзиньпина.

«Разговор еще продолжается. Я еще раз повторяю, это, конечно, прежде всего, двусторонние отношения, все сферы, которые развиваются в рамках этого понятия и по международным делам», — сказал представитель Кремля.

Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. По словам российского лидера, РФ готова продолжать самую тесную координацию с КНР по глобальным и региональным сюжетам. Речь идет как о двустороннем взаимодействии, так и о сотрудничестве в рамках международных организаций.

Как отметил китайский лидер, отношения Москвы и Пекина в данный момент вступают в новый этап развития.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможном включении КНР в новый ДСНВ.