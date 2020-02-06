Почти 50 человек отравились эклерами в Армении

Жители Сюникской и Лорийской областей Армении были госпитализированы с кишечной инфекцией после отравления с эклерами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Отмечается, что 49 человек были доставлены в районные больницы с 27 января по 6 февраля с симптомами кишечной инфекции.

«Все пациенты сообщили, что ели эклеры компании «Зейтун», — добавили в ведомстве.

На данный момент в больницах остается 41 человек.