Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в Британии
Главный врач Великобритании Криса Уитти подтвердила третий случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Тесты показали, что еще один пациент заражен коронавирусом, что увеличивает количество случаев заражения в Британии до трех», — заявила она.
Уитти добавила, что он заразился вирусом не в Великобритании. Отмечается, что он переведен в специализированный центр Национальной службы здравоохранения.
Отмечается, что Британия принимает жесткие меры для контроля за распространением заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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