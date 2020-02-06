Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в Британии

Главный врач Великобритании Криса Уитти подтвердила третий случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тесты показали, что еще один пациент заражен коронавирусом, что увеличивает количество случаев заражения в Британии до трех», — заявила она.

Уитти добавила, что он заразился вирусом не в Великобритании. Отмечается, что он переведен в специализированный центр Национальной службы здравоохранения.

Отмечается, что Британия принимает жесткие меры для контроля за распространением заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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