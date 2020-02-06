В Москве зафиксировано резкое падение атмосферного давления

В Москве в ночь на четверг 6 февраля зафиксировано резкое падение атмосферного давления, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, если в полночь давление составило 744,4 миллиметра ртутного столба, то уже к 10.00 оно понизилось до 734,6 миллиметра ртутного столба.

Подчеркивается, что 6 февраля Москва останется в поле пониженного атмосферного давления, что может сказаться на самочувствии не только метеозависимых людей, но и на здоровье детей и людей, преклонного возраста.