Пробывшую пять лет в медцентре девочку передали органам опеки

Московский Пресненский суд решил передать в органы опеки девочку, которая пять лет проживала в перинатальном медицинском центре, передает РИА «Новости».

Суд также ограничил в правах родителей ребенка. Он взыщет с них алименты на ее содержание в размере 1/4 от ежемесячного заработка.

До этого судья отказал в ходатайстве о назначении психолого-психиатрической экспертизы родителям ребенка, который всю жизнь живет в медцентре.

О ситуации стало известно в январе 2019 года, но суд не нашел угрозы жизни и здоровью девочки, так как родители оплачивают пребывание ребенка в больнице и работу няни.

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