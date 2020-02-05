В Москве в среду ожидается до -5°C
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Переменная облачность, местами небольшой снег и до -5°C ожидаются в Москве в среду, 5 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Уточняется, что днем в городе температура воздуха составит от -3°C до -5°C.
В ночь на четверг температура может опуститься до -12°C.
Синоптики также предупреждают о гололедице, из-за чего 5 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности.
Отмечается, что ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.
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