В Москве в среду ожидается до -5°C

Переменная облачность, местами небольшой снег и до -5°C ожидаются в Москве в среду, 5 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что днем в городе температура воздуха составит от -3°C до -5°C.

В ночь на четверг температура может опуститься до -12°C.

Синоптики также предупреждают о гололедице, из-за чего 5 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности.

Отмечается, что ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

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