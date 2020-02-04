Микроавтобус упал с обрыва при сходе лавины в Турции

Минимум четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате схода лавины на микроавтобус в турецкой провинции Ван. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора провинции Мехмета Эмина Бильмеза.

Лавина снесла следовавший по трассе Ван-Бахчесарай микроавтобус, он упал с обрыв высотой 40 метров.

Спасателям удалось освободить из-под завалов пять пассажиров микроавтобуса, еще четыре погибли. На данный момент спасательные работы продолжаются, под снегом могут находиться еще четыре человека.

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