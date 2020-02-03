Премьер РФ подписал национальный план по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для борьбы с болезнью в стране приняты все необходимые меры.

«Мы буквально на днях подписали национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России», — сказал Мишустин.

Он также добавил, что заразившиеся вирусом изолированы. При этом в России в настоящее время есть все необходимые лекарства и средства защиты.

Также премьер отметил, что Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору поручено следить за тем, чтобы цены в аптеках не повышались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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