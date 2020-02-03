Россия передала странам ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса

Роспотребнадзор передал странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) средства лабораторной диагностики нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что данные средства разработал ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Кроме того, 1 и 2 февраля российские тест-системы были направлены в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

В скором время они также будут доставлены в Киргизию и Таджикистан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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