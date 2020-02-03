СК возбудил дело против женщины, пустившей за руль каршеринга ребенка

Следственный комитет возбудил дело против 25-летней жительницы Москвы, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка. Об этом сообщается на сайте СК по столице.

Отмечается, что на заднем сидении машины находился еще один ребенок.

Женщина подозревается по п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК России (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

Согласно следствию, ее действия представляли опасность для несовершеннолетних пассажиров.

В настоящее время правоохранители устанавливают местоположение подозреваемой.

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