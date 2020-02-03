Екатеринбуржец учинил погром и затопил кипятком подъезд

Житель Екатеринбурга устроил погром в своей квартире, а также затопил кипятком все квартиры, расположенные на первом, втором и третьем этажах. Об этом сообщает портал E1.ru.

Как стало известно, инцидент случился в пятиэтажном жилом здании по адресу: улица Фурманова, дом 52.

Со слов соседей, мужчина разбил стекла, сломал мебель, сшиб стиральную машинку и раковину, после чего подъезд затопило кипятком.

Отмечается, что воду уже перекрыли.

По имеющейся информации, буйного мужчину госпитализировали.