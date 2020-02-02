В Черногории проходит самое массовое до сих пор шествие в защиту Сербской церкви
В черногорской Подгорице 2 февраля проходит самое массовое до сих пор шествие в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) против закона о религиозных объединениях в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сербское духовенство.
Уточняется, что сбор произошел перед храмом Воскресенья Христова, куда в течение дня шли пешком с флагами и крестами люди из прилегающих районов.
Так, все плато перед крупнейшим храмом страны и вокруг него заполнили люди.
Ранее в митрополии Черногорско-Приморской СПЦ заявили о готовящейся проверке спорного закона в конституционном суде Черногории.
В декабре 2019 года черногорский парламент большинством голосов утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Закон вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.
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