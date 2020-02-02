Посольство России в Лондоне выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при теракте

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Посольство России в Лондоне выясняет, были ли россияне среди пострадавших при теракте на юге Лондона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что российское диппредставительство находится на связи с полицией.

«Наличие граждан России среди пострадавших выясняется. Мы держим ситуацию на контроле», — заявили в посольстве.

До этого сообщалось, что на юге Лондона в районе Стретем был совершен теракт.

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