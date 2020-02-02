Посольство России в Лондоне выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при теракте
Посольство России в Лондоне выясняет, были ли россияне среди пострадавших при теракте на юге Лондона. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что российское диппредставительство находится на связи с полицией.
«Наличие граждан России среди пострадавших выясняется. Мы держим ситуацию на контроле», — заявили в посольстве.
До этого сообщалось, что на юге Лондона в районе Стретем был совершен теракт.
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