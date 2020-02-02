AP: в День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

Сурок по кличке Фил из Пенсельвании, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое раннюю весну в 2020 году, передает Associated Press.

По традиции, сурок должен вылезти из норы и отреагировать на свою тень: если он ее заметит, испугается и спрячется обратно, значит, впереди долгие холода. Если нет — весна придет рано.

Отмечается, что аналогичное предсказание дал один из сурков в Нью-Йорке.

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