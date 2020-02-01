СК начал проверку в больнице Башкирии после видео с ползущим пациентом без ног

<img src="//img.gazeta.ru/files3/236/12939236/32e3bbb1379e659a1d4fafe8597743c002a5255c_932_621_c-pic905-895x505-29387.jpg">

СК начал проверку в башкирской больнице после того, как в сети появилось видео, на котором пациент с ампутированными ногами ползет по коридору, а другой лежит на полу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-релиз регионального СУ СКР.

В Иглинской центральной районной больнице организована доследственная проверка, в ходе которой следователи опросят пациентов, руководство и работников медучреждения, а также изучат должностные инструкции и прочую документацию.

Также проверку намерен устроить минздрав республики.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Пациенты ползают по полу: как лечат в Башкирии