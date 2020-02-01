СК начал проверку в больнице Башкирии после видео с ползущим пациентом без ног
СК начал проверку в башкирской больнице после того, как в сети появилось видео, на котором пациент с ампутированными ногами ползет по коридору, а другой лежит на полу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-релиз регионального СУ СКР.
В Иглинской центральной районной больнице организована доследственная проверка, в ходе которой следователи опросят пациентов, руководство и работников медучреждения, а также изучат должностные инструкции и прочую документацию.
Также проверку намерен устроить минздрав республики.
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