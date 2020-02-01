В Хельсинки впервые в истории январь оказался бесснежным

Впервые в истории столица Финляндии Хельсинки весь январь прошел без снега, в то время как на севере страны выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на метеорологический институт страны.

Там также отметили, что для примерно 60% территории Финляндии январь был теплее обычного на 7-8℃, больше соответствуя марту-апрелю.

При этом на севере страны, в населенном пункте Киттиля, 30 января было зафиксировано 111 сантиметров снега, что стало седьмым снежный рекордом в данном месте в течение января 2020 года.