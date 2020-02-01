ВОЗ: посылки из Китая не представляют опасности

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)заявила, что посылки и письма из Китая, где бушует эпидемия коронавируса, не представляют для людей угрозу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, данные вирусы не способны долго жить на таких объектах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 266 — вылечились.

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